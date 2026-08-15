Maschine kehrt nach Start am Münchner Flughafen um

München (dpa/lby) - Eine Maschine der Vietnam Airlines ist kurz nach ihrem Start vom Münchner Flughafen dort wieder gelandet. Es seien Schäden an Reifen und Fahrwerk festgestellt worden, sagte ein Flughafensprecher. Die Ursache sei unklar. Weil die defekte Maschine nun abgeschleppt werden müsse, sei die nördliche Start- und Landebahn vorübergehend gesperrt. Von dort geplante Flüge würden auf die südliche Bahn verlegt. Es könne zu Verspätungen kommen, sagte der Sprecher.

Das Flugzeug der Vietnam Airlines sei planmäßig für seinen Flug nach Hanoi am Nachmittag auf die südliche Bahn gerollt, habe dann aber ungewöhnlich lange gebraucht, bis es abgehoben sei, erläuterte der Flughafensprecher. Wenig später sei die Maschine umgedreht und sicher wieder gelandet. Wie es zu den Schäden gekommen sei, sei unklar. Ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sei hinzugezogen worden.

Die Passagiere seien auf dem Rollfeld aus der Maschine ausgestiegen und in das Flughafengebäude zurückgebracht worden. Verletzte gebe es nicht.