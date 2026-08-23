Match in Allianz Arena? Zverev skeptisch: Bin nicht Federer

München (dpa) - Als Fan des FC Bayern würde Alexander Zverev gerne mal in der Münchner Allianz Arena ein Tennis-Match bestreiten - doch große Hoffnungen darauf macht er sich nicht. «Um so ein großes Stadion vollzumachen, müsste man wohl ein Doppel spielen mit Federer und Nadal gegen Novak Djokovic und mich», sagte der French-Open-Gewinner der «Bild». Von den sogenannten «Big Three» Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic ist nur noch der Serbe Djokovic aktiv.

«Mit einem Einzel wäre es wohl schwierig, dieses Stadion auszuverkaufen», sagte Zverev (29). Auch er als deutsche Nummer eins im Tennis könne das wohl nicht vollbringen. «Ich bin nicht Federer. Ich weiß nicht, ob ich 75.000 Leute mit mir und einem Gegner ins Stadion kriegen würde.»

Die meisten Stadionzuschauer bei einem Tennis-Match gab es 2020 in Kapstadt, als das «Match for Africa» zwischen Federer und Nadal 51.954 Besucher anlockte. Das größte Tennisstadion der Welt ist mit Platz für 24.000 Zuschauer das Arthur Ashe Stadium in New York. Es ist das Hauptstadion der in einer Woche beginnenden US Open, bei denen Zverev als Titel-Mitfavorit an den Start geht.