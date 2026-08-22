Medien: Goretzka und Aston Villa verhandeln über Engagement

Birmingham (dpa) - Leon Goretzka und Aston Villa verhandeln Medienberichten zufolge über ein Engagement des ehemaligen Bayern-Profis. Nachdem sich ein Transfer von Goretzkas bisherigem Münchner Teamkollegen Joao Palhinha zerschlagen hatte, würden nun Gespräche mit Goretzka laufen, berichtete die «Birmingham Mail».

Der Europa-League-Sieger hoffe, in Gesprächen mit Goretzka an diesem Wochenende Fortschritte erzielen zu können. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler ist ablösefrei, nachdem sein Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister am Ende der vorigen Saison ausgelaufen ist.

Der Transferexperte Fabrizio Romano schrieb, Goretzka habe in den vergangenen 24 Stunden mit Villa-Trainer Unay Emery gesprochen. Eine Übereinkunft rücke näher, eine Antwort von Goretzka werde bald erwartet. Der TV-Sender Sky berichtete, daneben gebe es auch konkretes Interesse aus Italien und Spanien an dem 73-maligen Nationalspieler.