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Medien: Goretzka und Aston Villa verhandeln über Engagement
Wo es für Leon Goretzka nach dem Abschied vom FC Bayern weitergeht, ist immer noch offen. Angeblich gibt es eine Spur nach England.
Birmingham (dpa) - Leon Goretzka und Aston Villa verhandeln Medienberichten zufolge über ein Engagement des ehemaligen Bayern-Profis. Nachdem sich ein Transfer von Goretzkas bisherigem Münchner Teamkollegen Joao Palhinha zerschlagen hatte, würden nun Gespräche mit Goretzka laufen, berichtete die «Birmingham Mail».
Der Europa-League-Sieger hoffe, in Gesprächen mit Goretzka an diesem Wochenende Fortschritte erzielen zu können. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler ist ablösefrei, nachdem sein Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister am Ende der vorigen Saison ausgelaufen ist.
Der Transferexperte Fabrizio Romano schrieb, Goretzka habe in den vergangenen 24 Stunden mit Villa-Trainer Unay Emery gesprochen. Eine Übereinkunft rücke näher, eine Antwort von Goretzka werde bald erwartet. Der TV-Sender Sky berichtete, daneben gebe es auch konkretes Interesse aus Italien und Spanien an dem 73-maligen Nationalspieler.