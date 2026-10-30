Medien: Nürnbergs Chatzialexiou vor Wechsel nach Frankfurt

Nürnberg/Frankfurt (dpa) - Der Wechsel von Sportvorstand Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt steht angeblich kurz bevor. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der «Frankfurter Rundschau» zufolge soll die Ablöse für Chatzialexiou (50) bei unterhalb einer Million Euro liegen. Diese habe sich der Funktionär des Zweitligisten bei seiner Vertragsverlängerung Anfang August festschreiben lassen. Offizielle Mitteilungen lagen zunächst nicht vor.

Chatzialexiou soll bei der Eintracht die Nachfolge von Markus Krösche antreten. Die Hessen hatten sich erst Mitte Oktober von ihm getrennt. Der gebürtige Frankfurter Chatzialexiou war früher Nachwuchstrainer bei der Eintracht. Anschließend machte er Karriere beim Deutschen Fußball-Bund. Im Sommer 2024 wechselte er als Sportvorstand zum 1. FC Nürnberg.

Die Franken um Trainer Miroslav Klose beschäftigen sich angeblich schon mit potenziellen Nachfolgern von Chatzialexiou. Der «Bild» zufolge würde die Vereinsführung mit einer «kleineren Anzahl externer Kandidaten» sprechen. Allerdings könnte es auch eine interne Lösung geben. Dieter Frey (53), der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, soll gesprächsbereit sein. Als möglichen externen Bewerber nannte nn.de wiederum den gebürtigen Nürnberger Jonas Boldt, der bei Hannover 96 angeblich vor dem Aus steht.