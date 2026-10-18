Mehrere E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

München (dpa/lby) - Bei Polizeikontrollen in verschiedenen Teilen Bayerns sind mehrere E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- oder mutmaßlichem Drogeneinfluss aufgefallen. In Coburg kontrollierten Beamte in der Nacht zwei 17-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Bei einem ergab ein Atemalkoholtest demnach etwa 1 Promille. Zudem gab der Jugendliche an, Cannabis konsumiert zu haben. Der andere Jugendliche räumte ebenfalls Cannabiskonsum ein, wie es hieß.

Im oberfränkischen Untersiemau ergab ein Atemalkoholtest bei einem 46 Jahre alten E-Scooter-Fahrer etwa 1,5 Promille. In Lindau am Bodensee stellten Beamte bei einem 27-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. In Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) war zudem ein 16-Jähriger mit mehr als 0,5 Promille auf einem E-Scooter unterwegs. In mehreren Fällen ordnete die Polizei Blutentnahmen an.

Welche Strafen drohen auf dem E-Scooter?

Für E-Scooter gelten grundsätzlich dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Wer mit mindestens 0,5 Promille Alkohol unterwegs ist, muss bei einem erstmaligen Verstoß in der Regel mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Bei alkoholbedingten Fahrfehlern kann bereits ab 0,3 Promille eine Straftat vorliegen. Für Fahrer unter 21 Jahren gilt auch auf dem E-Scooter ein Alkoholverbot.