Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf A73 bei Bamberg

Bamberg (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 73 bei Bamberg sind am Samstagabend sieben Menschen teilweise schwer verletzt worden. Zudem starb ein Mann, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach ersten Erkenntnissen war von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn gestürzt.

Laut dem Sprecher stießen daraufhin beim Versuch zu bremsen drei Fahrzeuge zusammen. Die Verletzten wurden demnach vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg war im Bereich der Anschlussstelle Bamberg-Ost für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Nun sei die Strecke wieder frei, so der Sprecher.

Die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg hat die Unfallaufnahme übernommen. Nach Angaben des Sprechers wird der entstandene Schaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt.