Messerangriff: Tatverdächtiger in psychiatrischer Klinik

München (dpa/lby) - Nach einem Messerangriff am Münchner Hauptbahnhof ist der Tatverdächtige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Wie die Polizei mitteilte, wird nun weiterhin wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 38 Jahre alten Deutschen ermittelt. Bei der Tatwaffe handelte es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um ein Küchenmesser.

Laut Polizei hatte der Mann den 32-Jährigen am Samstagabend zufällig getroffen, nachdem er zuvor «mehrfach lautstarke Äußerungen mit unter anderem fremdenfeindlichem Inhalt» von sich gegeben haben soll. Die beiden Männer gerieten in einen Streit, in dessen Verlauf der Deutsche ein Messer gezogen und in Richtung des Bauchbereichs des Afghanen gestochen haben soll. Der Jüngere habe den Angriff abwehren und den 38-Jährigen fixieren können. Ein Passant rief die Polizei, die den Mann festnahm.

Der Angegriffene blieb bei dem Vorfall weitgehend unverletzt, so ein Sprecher der Polizei. Die Ermittler prüfen weiterhin ein rassistisches Motiv und suchen Zeugen, die Videos von der Tat oder den Ereignissen davor aufgenommen haben.