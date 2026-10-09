Millionenschaden bei Großbrand in Schwaben

Bad Wörishofen (dpa/lby) - Ein Schaden in Höhe von rund einer Million Euro ist bei einem Großbrand einer mehrstöckigen Betriebshalle in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein Großaufgebot von mehreren Freiwilligen Feuerwehren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Den Angaben zufolge war am Donnerstag eine Siebmaschine in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand die ganze Halle in Flammen. Von der nahegelegenen Autobahn 96 aus war deutlich eine Rauchsäule zu sehen, wie es hieß. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache laufen.