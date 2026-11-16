Millionenschaden nach Brand in Dachauer Einkaufszentrum

Dachau (dpa/lby) - Der Brand im Einkaufszentrum in Dachau hat nach Schätzung der Polizei einen Schaden von etwa 3 bis 3,5 Millionen Euro verursacht. Die Feuerwehr beendete die Löscharbeiten am Freitagabend. Teile des Einkaufszentrums öffnen voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder.

Das Feuer war am Freitag durch einen Fettbrand in einem Restaurant ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben griff das Feuer auf die Zwischendecke über. Der 56 Jahre alte Koch erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht, zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Löscharbeiten hatten sich laut Polizei wegen eines Schwelbrandes und zahlreicher Glutnester als kompliziert herausgestellt. Unter anderem musste das Dach geöffnet werden, um an die Brandherde im Inneren zu gelangen. Die Münchner Feuerwehr unterstützte den Einsatz mit Spezialgerät. Bei der Untersuchung des Brandorts fand die Kriminalpolizei keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Ob Fahrlässigkeit eine Rolle spielte oder ein technischer Defekt vorlag, ist weiter offen.