Missbrauchsverdacht im Schwimmbad – Polizei sucht Zeugen

Bamberg (dpa/lby) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen mutmaßlichen Vorfall im Bamberger Schwimmbad Bambados. Ein 25-Jähriger soll dort am Sonntagabend im Duschbereich in Anwesenheit von Kindern masturbiert haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt.

Ein 39-jähriger Badegast soll den Vorfall beobachtet haben. Nach Polizeiangaben stellte er den Mann zur Rede. Später erkannte er ihn im Eingangsbereich wieder und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der 39-Jährige ist bislang der einzige bekannte Augenzeuge.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich drei Kinder und vermutlich auch deren Begleitpersonen im Duschbereich aufgehalten haben.