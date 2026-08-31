Mit Traktor auf Menge zugefahren - Ermittlungen gegen Bauer

Bad Kissingen (dpa/lby) - Nachdem ein Bauer mit seinem Traktor in Unterfranken auf eine Menschenmenge zugefahren ist, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. «Es kam in keinem Fall zu einer Berührung», sagte ein Polizeisprecher. Es hätten aber Menschen zur Seite springen müssen, dabei habe es Leichtverletzte gegeben. Die Polizei ermittelt demnach auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung gegen den 52-Jährigen.

Den Ermittlungen zufolge waren in der Spitze etwa 100 Menschen am Samstagabend auf der Wiese des Mannes in der Nähe des Veranstaltungsgeländes des «Bad Kissingen Open Air», um dem Konzert von Songwriter Wincent Weiss zu lauschen.

Etwa eine halbe Stunde vor Ende des Festivals habe er bei der Polizei angerufen, damit diese seine Wiese räume, sagte der Sprecher. Das hätten die Einsatzkräfte aus Sicherheitsgründen abgelehnt, weil die Wiese im Dunklen über die Straße hätte geräumt werden müssen, über die Festivalbesucher das Gelände nach dem Konzert verlassen sollten.

Polizei befragt Zeugen und sichtet Videos

Nach den Erkenntnissen der Polizei war der Landwirt zunächst auf der Wiese auf- und abgefahren und dann auf die Menschenmenge zugefahren. Zu dem Vorfall seien mehrere Zeugen befragt worden, sagte der Polizeisprecher. Außerdem gebe es Videoaufnahmen von Menschen, die auf der Wiese gewesen seien. Der 52-Jährige habe sich zu dem Geschehen nicht äußern wollen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

Dass Menschen den Konzerten auf dem Musikfestival von umliegenden Wiesen aus zuhören, habe es in der Vergangenheit auch schon gegeben, sagte der Polizeisprecher. In diesem Jahr sei das jedoch an mehreren Tagen hintereinander vorgekommen - auch bei dem betroffenen Landwirt. «Es ist für ihn dadurch tatsächlich ein Schaden entstanden.» Nach Erkenntnissen der Polizei habe der Veranstalter die umliegenden Eigentümer angeschrieben, dass sie Schäden geltend machen könnten, sagte der Sprecher weiter.