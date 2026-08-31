Sieben Menschen bei Verpuffung an Tischfeuer verletzt

Gleiritsch (dpa/lby) - Durch ein Tischfeuer sind im oberpfälzischen Gleiritsch (Landkreis Schwandorf) sieben Menschen verletzt worden. Die Verletzten im Alter zwischen 14 und 45 Jahren erlitten nach Polizeiangaben Verbrennungen am Oberkörper und teilweise im Gesicht.

Wie die Beamten mitteilten, war eine Gruppe von zehn Menschen am Samstagabend auf einer Terrasse, als das Tischfeuer ausging. Beim Nachfüllen von Bioethanol habe sich dieses entzündet und es sei zu einer Verpuffung gekommen.

Zwei der Verletzten erlitten Verbrennungen dritten Grades und mussten mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen werden. Drei weitere Betroffene wurden mit Verbrennungen ersten und zweiten Grades in Krankenhäuser gebracht. Ein Mensch erlitt leichte Verbrennungen und wurde am Unfallort versorgt. Eine weitere Person erlitt einen Schock.