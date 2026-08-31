Während Mama im Urlaub ist: Sohn baut Unfall mit ihrem Auto

Allershausen (dpa/lby) - Während die Mutter im Urlaub war, soll sich ihr 15-jähriger Sohn ihren Wagen genommen und damit einen Unfall verursacht haben. Wie die Polizei mitteilte, stieß der betrunkene und bekiffte Jugendliche am Samstag auf der A9 bei Allershausen (Landkreis Freising) mit einem anderen Wagen zusammen. Durch die Wucht der Kollision erlitt sein 16 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen.

Der 15-Jährige war zuvor laut den Ermittlern direkt nach dem Auffahren von der rechten auf die ganz linke Spur der Autobahn gezogen. Dabei übersah er einen anderen Wagen, an dessen Steuer ein 61 Jahre alter Mann saß. Der Wagen des 61-Jährigen rollte nach dem Zusammenstoß noch etwa 500 Meter weiter, bis er stehen blieb. Einen Führerschein besaß der Jugendliche den Angaben zufolge nicht.

Polizei informiert Eltern nach dem Unfall

Sanitäter brachten den 16-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 15-Jährige sowie der 61 Jahre alte Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die beiden wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Polizei informierte die Eltern der beiden Jugendlichen über den Vorfall. Ob die Mutter wusste, dass ihr Sohn ihr Auto benutzte, blieb zunächst unklar. Gegen den 15-Jährigen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.