Mit Waffen bedroht - Zwölfjähriger alarmiert Polizei

Geretsried (dpa/lby) - Ein Großeinsatz der Polizei hat im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für Aufsehen gesorgt: Ein Zwölfjähriger setzte nach Angaben der Polizei einen Notruf ab, nachdem er von zwei Personen mit mehreren Waffen bedroht worden war. Sie sollen auch eine Schusswaffe dabeigehabt haben.

Die Polizei leitete in Geretsried umgehend eine großangelegte Fahndung ein. Wenig später nahmen die Beamten zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren in Gewahrsam. Beide hatten sich den Angaben zufolge in der Nähe des Tatorts aufgehalten. Der Zwölfjährige blieb bei dem Vorfall laut Polizei unverletzt. Anschließend wurde er seinen Angehörigen übergeben.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Motiven dauern an. Ein Polizeisprecher wollte vorerst keine weiteren Angaben machen. Für die Bevölkerung bestand demnach zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.