Möbelhaus überfallen – etwa 100.000 Euro Beute

Regensburg (dpa/lby) - Nach einem Raubüberfall auf ein Möbelhaus in Regensburg mit einer geschätzten Beute von etwa 100.000 Euro fahndet die Polizei nach zwei bewaffneten Tätern. Die Männer sollen in den Tresorraum des Geschäfts eingedrungen sein, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bedrohten sie dort am Samstagabend zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe und forderten das vorhandene Bargeld. Die Unbekannten verstauten die Beute in einer mitgeführten Sporttasche und ergriffen die Flucht. Die Frauen blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Laut Zeugenaussagen flüchteten die dunkel gekleideten und vermummten Männer möglicherweise mit einem Auto in Richtung Neutraubling. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.