Mordverdacht nach tödlichem Unfall auf der Autobahn 92

Moosburg (dpa/lby) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf einer Autobahn in Oberbayern sitzt der mutmaßliche Verursacher wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Laut der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass es dem 24-Jährigem bereits zu Beginn der Fahrt darauf ankam, mit seinem Auto Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen. «Dabei nahm er die Gefährdung von Leib und Leben seiner beiden Fahrzeuginsassinnen und anderer Verkehrsteilnehmenden in Kauf.»

Am Samstagabend hatte der Mann auf der A92 bei Moosburg (Landkreis Freising) den Wagen eines 63 Jahre alten Mannes gerammt. Der 63-Jährige war mit seinem Auto gerade in Richtung München auf die Autobahn aufgefahren und noch auf dem Beschleunigungsstreifen, als sich der 24-Jährige mit seinem hochmotorisierten Sportwagen von hinten näherte und das andere Auto erfasste. «Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge circa 200 Meter weit geschleudert und kamen am Ende des Beschleunigungsstreifens zum Stehen», berichtete die Polizei.

Fahrer hatte zwei Jugendliche mit im Auto

Der 63-Jährige wurde noch aus dem Fahrzeugwrack geborgen, starb aber später in der Klinik. Zwei Jugendliche, eine 16- und eine 17-Jährige, die bei dem 24-Jährigen mit im Wagen saßen, kamen mit dem Verdacht auf ein Schädelhirntrauma ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Unfallfahrer selbst wurde leicht verletzt.

Mittlerweile wurden in Landshut die Wohnungen des Sportwagenfahrers und seiner beiden Mitfahrerinnen durchsucht. Dabei sind von den Beamten mehrere Speichermedien sichergestellt worden. Diese sollen nun ausgewertet werden.

Ein Haftrichter erließ gegen den 24-Jährigen einen Haftbefehl wegen Mordverdachts und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Kripo in Erding hat die weiteren Ermittlungen übernommen.