Motorradfahrer nach Unfall verletzt – 17-Jähriger flüchtet

Moosach (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß sind zwei Motorradfahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der andere flüchtete von der Unfallstelle nahe Moosach (Landkreis Ebersberg). Eine Zeugin setzte nach Polizeiangaben einen Notruf ab.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte ein 39-Jähriger am späten Freitagabend einen vor ihm fahrenden 17-Jährigen überholen. Dieser bog allerdings nach links ab, wodurch es zu einer Kollision kam. Der Ältere erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der leicht verletzte 17-Jährige sei nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet und habe versucht, sein beschädigtes Motorrad wegzuschieben. Eine Streife habe den Jugendlichen auf dessen Heimweg eingeholt, hieß es weiter. Er habe keine Fahrerlaubnis gehabt.

Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Gegen den 17-Jährigen wird den Angaben nach unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung, Unfallflucht und Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.