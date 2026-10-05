Transferexperten: Durchbruch bei neuem Vertrag für Kane

London (dpa) - Stürmerstar Harry Kane steht offenbar kurz vor dem Abschluss seiner Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern München. Wie die Transferexperten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg berichten, sei ein prinzipieller Durchbruch bei den Gesprächen in Bezug auf Gehalt und Laufzeit des neuen Vertrages erzielt worden. Demnach könnte der 33-jährige Engländer seinen Kontrakt bis 2029 verlängern.

Kane selbst hatte kürzlich bereits durchblicken lassen, dass sich die Vertragsgespräche dem Ende nähern. Es sei «Aufgabe des Teams hinter mir, darüber zu sprechen und sich um diese Dinge zu kümmern. Im Laufe des nächsten Monats oder so dürfte es zu einer Entscheidung kommen, und ich denke, es wird eine positive sein», sagte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft jüngst.

Kane spielt seit 2023 in München

Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und schießt seitdem Tore wie am Fließband. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Kanes Interessen werden von seinem Vater und Bruder vertreten. Bei den Gesprächen mit dem FC Bayern geht es auch um das künftige Gehalt des Topverdieners und die Laufzeit des neuen Vertrages.

«Wir befinden uns derzeit noch in Verhandlungen, und ich glaube, sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Beide Seiten gehen die Sache sehr gelassen an», hatte Kane berichtet. «Jeder kann sehen, dass ich dort glücklich bin - an meinen Leistungen und daran, wie ich mich abseits des Spielfelds äußere. Ich denke, es ist einfach offen und ehrlich. Ich hoffe, dass sich bald etwas ergibt.»