Nach Brand mit totem Kind: Keine Hinweise auf Vorsatz

Bodenmais (dpa/lby) - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Niederbayern, bei dem eine Vierjährige ums Leben kam, gibt es bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Terrasse aus und griff von dort auf das Haus in Bodenmais (Landkreis Regen) über, wie die Polizei mitteilte.

Die Mutter des Kindes bemerkte den Brand am Freitagabend und befand sich zu diesem Zeitpunkt selbst im Haus. Weder sie noch ein hinzugekommener Nachbar konnten jedoch bis zum Zimmer der Vierjährigen vordringen. Einsatzkräfte bargen das Mädchen tot. Die Mutter wird nach Angaben der Polizei weiterhin ärztlich behandelt. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.