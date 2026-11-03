Nach Raubüberfall in Wohnung: Trio sitzt in U-Haft

Straubing (dpa/lby) - Drei Männer sollen in Straubing einen 20-Jährigen in einer Wohnung mit Faustschlägen und Schlagstöcken überfallen haben. Sie sollen unter Vorhalt eines Messers Wertgegenstände gefordert haben und kurz darauf mit zwei Uhren und einem Mobiltelefon geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige wurde demnach bei dem Überfall leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen, laut einem Polizeisprecher zwei 19-Jährige und ein 37-Jähriger, wurden bei der Fahndung kurz nach der Tat am Sonntag vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ den Angaben nach Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Laut dem Sprecher kannten die Männer mutmaßlich sowohl den 20-Jährigen als auch einen 18-Jährigen, der sich demnach auch in der Wohnung aufhielt. Sie verschafften sich den Angaben zufolge unter einem Vorwand Zutritt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts habe die Kriminalpolizei übernommen. Sie prüfe auch, ob das Trio für eine Auseinandersetzung mit zwei jungen Männern am Mittwoch (28. Oktober) verantwortlich ist.