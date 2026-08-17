Nach Zwischenfall: Flug von Vietnam Airlines verzögert

München (dpa/lby) - Nach dem Beinahe-Unglück einer Boeing 787-9 der Vietnam Airlines am Münchner Flughafen haben Passagiere der Fluggesellschaft am Montag viel Geduld aufbringen müssen. Der Flug mit der Flugnummer VN 34 sollte - wie der Flug der am Samstag havarierten Maschine - um 13.35 Uhr an den Start gehen. Der Flieger war aber um 15.57 Uhr in der Luft.

Gewitter verzögern Start

Grund für die Verspätung des Vietnam-Airlines-Flugs sei die Wetterlage gewesen, teilte ein Flughafensprecher mit. Gewitter rund um den Flughafen hätten zu einem Abfertigungsstopp geführt.

Am Samstag war der Flug mit der Flugnummer VN 34 nach einem missglückten Start nach München zurückgekehrt. Die Boeing 787-9 war über das Ende der Landebahn gerast und in einer Staubwolke gestartet, wie ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt. Bei der Landung rund zwei Stunden später in München war am Fahrwerk aufsteigender Qualm zu sehen. Feuerwehr und Rettungsdienst standen bereit. Verletzt wurde niemand.