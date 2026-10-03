Nachbarn retten altes Ehepaar vor Küchenbrand

Untersiemau (dpa/lby) - Zwei Nachbarn haben ein 93 und 89 Jahre altes Ehepaar vor einem Brand in ihrer Küche in Untersiemau (Landkreis Coburg) in Sicherheit gebracht. Die beiden Helfer bemerkten das Feuer und brachten die Senioren auf einen Balkon im ersten Obergeschoss, wie die Polizei mitteilte.

Dort übernahm die Feuerwehr die Rettung. Die beiden Nachbarn blieben unverletzt. Das Ehepaar kam wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Küche brannte vollständig aus, auch ein angrenzender Raum wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Die Brandursache war zunächst unklar.