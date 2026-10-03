Stadt warnt: großer Andrang beim Oktoberfest

München (dpa/lby) - Zum Endspurt vom Oktoberfest warnt die Stadt München die Besucherinnen und Besucher vor großem Andrang auf dem Gelände. «Es sind gerade viele Gäste auf der Wiesn, bitte kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder», schrieb die Stadt am Nachmittag auf Instagram.

Die beiden Haupteingänge könnten in Kürze geschlossen werden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Gäste sollten dann die Seiteneingänge nutzen. Bereits vergangenen Samstag hatte es zeitweise großen Andrang gegeben und die Stadt die Eingänge zeitweise gesperrt. Allerdings hatte sich das Gelände erst zu einem späteren Zeitpunkt derart gefüllt.

Das Oktoberfest geht noch bis Sonntag. Es gilt als das größte Volksfest der Welt.