TSV 1860 München mit Heimsieg gegen Ansbach

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat sich in der Fußball-Regionalliga mit einem Heimsieg zurückgemeldet. Gegen die SpVgg Ansbach gewann das Team von Trainer Alper Kayabunar ein 4:0 (0:0). Felix Weber (50.), Florian Niederlechner (58.), Fabio Wagner (63.) und Tunay Deniz (79.) erzielten die Treffer.

Nach der unnötigen Niederlage bei Wacker Burghausen gaben die Löwen im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Grünwalder Stadion erst nach der Pause Gas. So gelang den Hausherren am letzten Wiesn-Wochenende noch ein hochverdienter und enorm wichtiger Sieg.

Die Münchner haben damit den Abstand auf Tabellenführer TSV Buchbach (27 Punkte) auf sieben Zähler verkürzt - bei weiterhin einem Spiel weniger als der Spitzenreiter, der am Vortag gegen Eltersdorf die erste Saisonniederlage kassiert hatte. Die Löwen erwarten am 30. Oktober Buchbach.