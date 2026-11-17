Oberstdorf (dpa/lby) - Naturschützer kritisieren Ausbaupläne am Nebelhorn in den Allgäuer Alpen. Der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) wendet sich gegen Pläne für einen Ganzjahresbetrieb der Koblatbahn sowie gegen einen möglichen Bau weiterer Touristenattraktionen wie einer Kartbahn oder einer Erlebnisbrücke.

Der LBV begründet dies damit, dass es sich um ein «ökologisch besonders sensibles Gebiet» handle und das Alpenschneehuhn betroffen wäre - «eine der seltensten Vogelarten Bayerns».

«Unsere Alpen dürfen nicht immer mehr zur bloßen Kulisse für Freizeitattraktionen werden. Gerade am Koblat, einem bedeutenden Lebensraum des Alpenschneehuhns, muss der Schutz der Natur oberste Priorität haben», sagte LBV-Geschäftsführer Helmut Beran. «Wir fordern den Oberstdorfer Gemeinderat deshalb auf, einer Ausweitung des Bahnbetriebs nicht zuzustimmen.»

Laut LBV soll die Ausweitung auf einen Ganzjahresbetrieb der Bahn an diesem Donnerstag im Gemeinderat diskutiert werden.

Das Alpenschneehuhn wird nach Angaben der Tierschützer in der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel Bayerns als extrem seltene Vogelart eingestuft - und im Koblatgebiet im Landkreis Oberallgäu komme es noch vor. «Die Bergstation der dortigen Bahn befindet sich mitten im Lebensraum des Vogels», kritisieren die Naturschützer.

Sollte der Bahnbetrieb ausgeweitet werden, «könnten die Vögel im Gelände zunehmend gestört werden», sagte Beran. Besonders kritisch sei dies während der Brut- und Aufzuchtzeit zwischen April und August.

Als das Verfahren um den Ausbau der Koblatbahn vor seinem Jahr gestartet sei, sei von einem Ganzjahresbetrieb noch nicht die Rede gewesen. Der LBV kritisierte eine «Salamitaktik» bei der schrittweisen Ausweitung der touristischen Nutzung und forderte nachhaltigen Tourismus, statt «einen Funpark und einen Ausbau der Eventkultur im Hochgebirge voranzutreiben».