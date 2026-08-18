Neue Festnahmen wegen Drogen- und Sexualdelikten in Nürnberg

Nürnberg (dpa) - Die Polizei in Nürnberg hat zwei weitere Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, minderjährigen Mädchen Drogen gegeben zu haben. Einer von ihnen, ein 46-Jähriger, soll zudem für sexuelle Übergriffe verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte. Mehr als ein Dutzend Tatverdächtige sind damit mittlerweile im Zusammenhang mit mutmaßlichen Sexual- und Drogendelikten an minderjährigen Mädchen im Umfeld des Bahnhofs in Untersuchungshaft gekommen.

Im ersten der beiden neuen Fälle geht es den Angaben zufolge um eine 15-Jährige, die sich in der Nacht zum Montag vor einer Woche bei der Polizei gemeldet hatte. Sie sei in einer Wohnung in Nürnberg von einem Mann sexuell bedrängt worden, der ihr auch Drogen angeboten habe. Ermittler fanden sie in der Wohnung und nahmen dort auch den 46 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Die Polizei geht zudem davon aus, dass er zuvor eine weitere 15-Jährige im Austausch für Drogen und Geld missbraucht hat.

Der zweite Fall ereignete sich laut den Angaben am vergangenen Freitag. Passanten war eine sichtlich unter Drogen stehende Jugendliche aufgefallen, die wegen der deutlichen Auswirkungen des Drogenkonsums vorübergehend ins Krankenhaus musste. Die 15-Jährige soll zusammen mit einer Gleichaltrigen verschiedene Drogen von einem 21-Jährigen bekommen haben, der im Stadtgebiet festgenommen wurde. Gegen beide Männer erließ das Amtsgericht Nürnberg Untersuchungshaftbefehle.

Immer wieder neue Fälle in Nürnberg

Beide Festnahmen stehen im Zusammenhang mit der Ermittlungskommission «Kajal», mit der die Polizei seit längerem im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs wegen Sexualdelikten gegen Mädchen und junge Frauen sowie der Abgabe von Drogen und Medikamenten an Minderjährige ermittelt. Erst Ende Juli hatte die Polizei die Festnahme von zwei anderen Männern vermeldet, die ähnliche Taten begangen haben sollen.

Die Ermittlungen im Nürnberger Bahnhofsumfeld laufen nach Angaben der Polizei unvermindert weiter. Der Kommission geht es dabei nach eigenen Angaben nicht nur darum, Verdächtige zu ermitteln, sondern auch darum, betroffene Mädchen und Jugendliche aus dem Umfeld des Bahnhofs herauszuholen.