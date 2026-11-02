Neunjähriger beißt in Kaubonbon mit Nadel

Gräfelfing (dpa) - Ein Neunjähriger hat in Gräfelfing (Landkreis München) an Halloween in ein mit einer Nadel versehenes Kaubonbon gebissen. Der Junge habe die Süßigkeit sofort wieder ausgespuckt und sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Der Neunjährige sei mit einer 15-Jährigen und einer Begleitperson von Gräfelfing Richtung Planegg (Landkreis München) unterwegs gewesen, um Süßigkeiten zu sammeln.

Wieder zu Hause biss der Neunjährige laut Polizei in ein Kaubonbon und spuckte es sofort wieder aus; wohl, weil er etwas Hartes gespürt hatte. Das habe sich als Nadel herausgestellt.

Der Fall ist nur einer von vielen, bei denen mit Nadeln oder anderen gefährlichen Gegenständen präparierte Süßigkeiten an Halloween entdeckt wurden. In München und Umgebung ist es laut Polizei bislang der einzige Fall. Es sei auch nur eines der Kaubonbons des Jungen präpariert gewesen.

Die Polizei befragt nach eigenen Angaben die beiden Kinder und ihre Begleitperson, um herauszufinden, wo die präparierte Süßigkeit herkommen könnte.