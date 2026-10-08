Neunjähriger stirbt bei Unfall auf Heimweg von Schule

Schönau am Königssee (dpa/lby) - Ein neunjähriger Bub ist in Oberbayern auf dem Nachhauseweg nach der Schule tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war der Junge in Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) aus dem Schulbus gestiegen und ein Stück gemeinsam mit anderen Kindern gelaufen.

Er sei dann hinter einem vorbeifahrenden Auto auf die Straße gelaufen. In dem Moment fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Fahrzeug die entgegengesetzte Richtung entlang und erfasste das Kind. Anwohner versuchten sofort, den Buben zu reanimieren. Der Schüler war allerdings so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Polizei geht davon aus, dass der Junge das Auto des 82-Jährigen nicht sehen konnte, weil er hinter dem anderen Wagen auf die Fahrbahn gelaufen war. Entsprechend soll auch der 82-Jährige, ein Urlauber aus Hessen, keine Chance gehabt haben, das Kind hinter dem vorbeifahrenden Auto zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren.