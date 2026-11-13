O, du frühe - Warum es Mitte November schon weihnachtet

München (dpa) - In München glitzert es: Bunte Kugeln, Lichterketten, Weihnachtssterne. Es ist der 12. November - noch 42 Tage bis Heiligabend.

«Ich bin in Weihnachtsstimmung», sagt Ex-«Germany's Next Topmodel»-Juror Peyman Amin (55) beim abendlichen «Christmas Shopping» im Luxuskaufhaus Oberpollinger. «Klar, es gibt viele Leute, die sagen, es ist zu früh, aber man kann der Sache nicht entkommen und ich finde, man sollte mit der Welle einfach mitschwimmen und das Ganze genießen. Denn Weihnachten gibt es nur einmal im Jahr - und wenn das Ganze etwas länger dauert, dann ist das doch nun wirklich nicht so schlimm.»

Simone Ballack (50) hat schon angefangen, ihr Haus weihnachtlich zu dekorieren. «Mir kann es gar nicht früh genug losgehen. Ich würde am liebsten schon im August dekorieren für Weihnachten.»

Dass spätestens im September Spekulatius und Schoko-Nikoläuse in den Supermärkten aufgetürmt werden, gehört inzwischen ebenso zum Jahresverlauf wie das Augenrollen darüber. Doch das ist längst nicht mehr alles. «Der Eindruck trügt sicherlich nicht, dass die Weihnachtssaison vom Handel aber auch von den Bürgern selbst zunehmend nach vorne verlagert wird», sagt der wissenschaftliche Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen, Ulrich Reinhardt, der Deutschen Presse-Agentur. «Halloween ist vom einzelnen Tag zu einem kommerziellen Seasonevent geworden. Und sobald die Halloween-Ware abgeräumt ist, rückt Weihnachten sofort nach.»

Das bestätigt auch die Industrie- und Handelskammer (IHK): «Wir beobachten auch, dass das Weihnachtsgeschäft früher beginnt und allerlei Waren und Produkte rund um Weihnachten deutlich früher im Sortiment sind», sagt ein Sprecher der IHK für München und Oberbayern. Schon zu den Herbstferien stellten die Geschäfte ihre Weihnachtswaren in die Regale, wo Lebkuchen schon seit dem Ende der Sommerferien zu haben sind.

Eine große Rolle spielen laut IHK auch Rabatt-Aktionen deutlich vor Weihnachten wie der «Black Friday» - ein Trend, der aus den USA zu uns herübergeschwappt ist: «Diese Entwicklung scheint auch bei uns mehr und mehr anzukommen.»

«Bürger sehnen sich geradezu nach der Vorweihnachtszeit»

Doch Konsumfragen allein seien nicht entscheidend, betont Zukunftsforscher Reinhardt - «sondern viel mehr das Bedürfnis nach Atmosphäre, Ritualen, Gemeinschaft und sicherlich auch einem Gegenpol zum hektischen Alltag. Viele Bürger sehnen sich geradezu nach der Vorweihnachtszeit». Geschenke müssten gekauft, das Haus geschmückt werden. Das gebe Struktur «und ist gleichzeitig eine Zeit der sozialen Verbindungen - seien es nun Freunde, Familie oder Nachbarn».

Vor allem bei Weihnachtsmärkten zeige sich das: Diese «verkaufen nicht primär Produkte, sondern Stimmung, zum Beispiel durch: Lichter, Düfte, Musik, Glühwein, Begegnung und einem Gefühl von Vertrautheit und Gemeinschaft», sagt Reinhardt.

Bei öffentlichen Veranstaltungen wie städtischen Weihnachtmärkten «steht die Grenze beim Totensonntag stabil», sagt zwar der Religionswissenschaftler Jörg Rüpke von der Universität Erfurt. In München beispielsweise ging es aber früher los: Dort öffnete der erste Weihnachtsmarkt am 7. November - nur eine Woche nach Halloween. Weitere sollten an diesem Wochenende folgen. Für die großen Christkindl-Märkte in der Stadt fällt der Startschuss am 20. November - dem Freitag vor Totensonntag.

Rüpke, der im vergangenen Jahr das Buch «Weihnachten in der Stadt» herausgebracht hat, sieht eine Veränderung bei der «Intensität der Nachfrage», wie er der dpa sagt. «Gerade die starke Nachfrage nach Weihnachtsessen et cetera in der Adventszeit verlegen Werbung und Buchung nach vorne.» Weihnachten werde «über die Grenzen organisierter Religion hinaus» wichtiger - eher auf Urlaube oder Events bezogen, weniger auf Gottesdienste.

Was Weihnachten mit dem Oktoberfest gemeinsam hat

Was sich sichtbar verändert, sei die Zeit vor Weihnachten. «Das Reformationsfest, Allerheiligen, Allerseelen, die Karnevalseröffnung am 11.11. sowie Buß- und Bettag waren alle sehr punktuell und lokal und scheinen mir im Rückgang begriffen», sagt Rüpke der dpa. «Dagegen dehnen sich zum einen die ursprünglich lokalen Oktoberfeste aus.» Zum anderen sieht er einen «rasanten Aufstieg von Halloween».

Und dafür gibt es aus seiner Sicht Gründe: In allen Fällen gebe es die Möglichkeit, «sich aktiv, spür- und sichtbar zu beteiligen, damit den Alltag zu verändern». Auf Dirndl und Lederhosen folgen Kürbisse und Verkleidungen - und darauf dann rote Nikolausmützen für die Weihnachtszeit.

Konsum und der Duft von Tannennadeln

Und so schließt sich dann doch wieder ein «sich selbst verstärkenden Kreislauf von Konsum und Produktion», wie Rüpke sagt. Dabei spiele auch eine Rolle, dass vor allem chinesische Lieferanten den Weltmarkt bedienen und die brauchen - beispielsweise wegen der Transportzeiten - Vorlauf, so dass sich die Zeit «nach vorne ausdehnt».

Die entscheidende Frage für Zukunftsforscher Reichardt ist aber nicht: «Warum beginnt Weihnachten früher?", sondern: «Warum wollen so viele Menschen früher Weihnachten?»

Einen weiteren möglichen Grund dafür liefert eine Studie der Uni Regensburg. Die hat herausgefunden, dass der Duft von Tannennadeln sich positiv auf die Gesundheit auswirkt: «Tannennadeln setzen ätherische Öle frei, die die Abwehrkräfte der Nasenschleimhaut rasch aktivieren. Dabei wird Stickstoffmonoxid freigesetzt, ein wichtiger Marker der Immunabwehr.»