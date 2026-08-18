Paketfahrer fährt mehr als ein Jahr ohne Führerschein

Nördlingen (dpa/lby) - Ein 29-jähriger Paketfahrer soll seit mehr als einem Jahr trotz Fahrverbot mit einem Lieferfahrzeug unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, stoppten Beamte den Mann bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen im Landkreis Donau-Ries. Er konnte demnach keinen Führerschein vorweisen.

Eine Überprüfung habe ergeben, dass gegen ihn seit mehr als einem Jahr eine Fahrerlaubnissperre bestand. Bis Mitte September durfte er den Angaben zufolge nicht Auto fahren. Die Polizei gehe wegen der mitgeführten Ladungspapiere davon aus, dass der 29-Jährige täglich mit dem Lieferfahrzeug unterwegs gewesen sein könnte.

Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Mann wird laut Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.