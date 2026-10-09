Polizei stoppt Schweinetransport nach Italien

Hohenbrunn (dpa/lby) - Die Polizei hat wegen zahlreicher Mängel und Verstößen gegen das Tierschutzrecht einen Schweinetransporter aus dem Verkehr gezogen. Die 139 Schweine erhielten der Polizei zufolge in dem Lkw unter anderem kein Wasser.

Das Transportunternehmen müsse mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro rechnen. Zwei Fahrer befanden sich auf der Strecke von einer Beladungsstelle in Niederbayern nach Italien. Die Beamten stellten bei der Kontrolle auf der A99 mehrere tierschutzrechtliche Mängel feststellen. So gab es auch zu wenig Einstreu.

Auch der Lkw war in schlechtem Zustand. Das Bremssystem hatte einen Defekt, der Transporter war damit den Abgaben zufolge nicht mehr fahrtüchtig. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Das zuständige Veterinäramt ordnete an, die Schweine zurück zur Ladestelle zu bringen.