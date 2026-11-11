Polizeiaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

München (dpa/lby) - Bei einer zweiwöchigen Kontrollaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen hat die Polizei in Bayern 23 Personen vorläufig festgenommen. Die rund 1.800 Beamten hätten auch Drogendelikte sowie Diebstähle von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen in den Fokus genommen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Es seien 9.553 Personen sowie 5.070 Fahrzeuge kontrolliert, 256 Verstöße festgestellt und im Landkreis Fürth zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden.

Zeitgleich fanden den Angaben nach auch in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen Schwerpunktkontrollen statt. Dies geschehe bewusst zu Beginn der dunklen Jahreszeit, sagte Herrmann. «Die kürzer werdenden Tage begünstigen Einbrüche. Wenn es früh dämmert und viele Bewohner noch unterwegs sind, steigt das Risiko, dass Einbrecher zuschlagen!» Die Polizei werde weiter verstärkt in Wohngebieten präsent sein.

Der Innenminister appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, ihre Wohnungen und Häuser zu schützen, etwa indem sie vor dem Verlassen Türen und Fenster schließen. Er verwies auf Beratungsangebote der Kriminalpolizei.