Ingolstadt (dpa) - Der Prozess um einen tödlichen Raserunfall vor dem Landgericht Ingolstadt ist geplatzt. Die Angeklagte erschien nicht zum Auftakt und gilt damit nun als flüchtig, wie das Gericht mitteilte. Es wurde Haftbefehl gegen die inzwischen 24-Jährige erlassen. «Haftgrund ist Flucht», sagte der Vorsitzende Richter. Die Hauptverhandlung wurde bis zur Ergreifung der Angeklagten ausgesetzt.

Die junge Frau soll im vergangenen Jahr in Ingolstadt einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem ein 18-Jähriger ums Leben kam. Sie soll viel zu schnell unterwegs gewesen sein.

«Für meine Mandanten ist das ganz schwierig im Moment», sagte die Nebenklage-Anwältin Birgit Schwerdt, die die Eltern des jungen Mannes vertritt. Es gebe nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren. «Man will Antworten» - darum hätten die Eltern auf den Prozessbeginn «hingefiebert». Nun sei es «ein emotionaler Hürdenlauf, von dem wir noch nicht wissen, wie er endet».