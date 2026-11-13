Quiz mit NFL-Coach: Wer kennt Deutschlands Nachbarländer?

München (dpa) - Für Coach Mike Vrabel von den New England Patriots dreht sich auch beim NFL-Gastspiel in München fast alles um Football. Zumindest ein bisschen etwas wollte der Trainer dann aber doch über das Gastgeberland lernen. «Wir hatten heute Morgen ein kleines Trivia-Quiz», erzählte Vrabel auf der Pressekonferenz zwei Tage vor der Partie gegen die Detroit Lions (Sonntag, 15.30 Uhr/RTL/Sky). «Wir haben über die neun Länder gesprochen, die an Deutschland grenzen.» Dann forderte er die Journalisten - das Gros davon mitgereiste Reporter aus den USA - auf, jene neun Staaten zu nennen.

«Schweiz, Österreich», begann eine Journalistin, ehe Vrabel weitermachte: «Frankreich, Polen, Luxemburg, Dänemark ist noch eines. Kennt ihr die Hauptstadt von Luxemburg? Es ist Luxemburg!», sagte der Coach lachend. Mehr Länder fielen Vrabel und den Reportern dann spontan übrigens nicht mehr ein. Der Vollständigkeit halber: Es fehlten die Niederlande, Belgien, Tschechien.