Raubüberfall auf Edelmetallhändler - sechsstellige Beute

München (dpa/lby) - In München ist ein Geschäft für den An- und Verkauf von Edelmetallen ausgeraubt worden. Mindestens ein Täter betrat am Mittag, gegen 12.00 Uhr, den Laden im Stadtteil Pasing nahe dem Marienplatz und raubte Edelmetalle, Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter wurde demnach geschlagen und gefesselt, er erlitt leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst versorgte den Mann. Der oder die Täter flüchteten anschließend. Mehrere Streifenwagen rückten an. Die Polizei startete eine große Fahndung mit mehr als 15 Streifen, einem Polizeihubschrauber und Spürhunden. Die Suche blieb zunächst erfolglos.

Das Kommissariat 21, zuständig unter anderem für Raub- und Erpressungsdelikte, übernahm die Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen wurden um Hinweise gebeten.