Rauchender Senior sorgt für Brand in Altenheim

Heiligenstadt (dpa/lby) - Ein 73-Jähriger hat in Heiligenstadt (Landkreis Bamberg) mutmaßlich einen Zimmerbrand verursacht und ist dabei scher verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe er geraucht, obwohl er an ein Sauerstoffgerät angeschlossen war, teilte die Polizei mit. Deshalb sei es vermutlich zu einer Verpuffung gekommen.

Der Senior musste vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, sei nicht mehr bewohnbar. Es sei ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden. Neben 172 Einsatzkräften der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit etwa 20 Personen vor Ort.