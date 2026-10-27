Rummenigge würdigt Kane: «Er verkörpert Vorbildcharakter»

München (dpa/lby) - Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat Harry Kane als «absolut verdienten Ballon d'Or-Sieger» bezeichnet und sportlich sowie menschlich gewürdigt. «Ich freue mich von Herzen für ihn», sagte der 71-jährige Rummenigge, der vor 45 Jahren als letzter Spieler des deutschen Rekordmeisters die Auszeichnung als weltbester Fußballer gewonnen hatte.

Rummenigge begründete das am Tag nach der Auszeichnung des 33 Jahre alten Engländers Kane in London so: «Nicht nur, weil er eine herausragende Saison gespielt hat, sondern auch, weil er etwas verkörpert, das im Sport wie in unserer Gesellschaft immer seltener wird: echten Vorbildcharakter.»

«Ein großer Erfolg für den FC Bayern»

Die Auszeichnung sei aber auch «ein großer Erfolg für den FC Bayern: Harry beweist, dass der Weg zum Ballon d'Or auch in der heutigen Zeit über den FC Bayern und die Bundesliga führen kann».

Kane hatte sich nach Auskunft der Organisatoren bei der Wahl knapp vor Frankreichs WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé von Real Madrid durchgesetzt. Das Fachmagazin «France Football» veranstaltet die alljährliche Preisverleihung zusammen mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA).