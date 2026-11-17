Rosenheim (dpa/lby) - Ein Regionalzug ist in Rosenheim über einen E-Scooter und ein Kinderfahrrad gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Zweiräder absichtlich auf die Gleise gelegt worden sein, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Verletzt wurde niemand.

Demnach stieß der Zug am Montagabend mit dem E-Roller und dem Rad zusammen. Dabei wurde der Kühler des Zuges verbogen, hieß es. Die beiden Zweiräder auf den Schienen wurden völlig zerstört. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Für die Unfallaufnahme musste die eingleisige Strecke zwischen Rosenheim und Wasserburg am Inn rund eine Stunde gesperrt werden. Danach gab die Deutsche Bahn die Strecke wieder frei. Da sich der Unfall direkt an der Haltestelle Rosenheim Hochschule ereignete, konnten die betroffenen Fahrgäste aussteigen und auf andere Transportmittel umsteigen. Wie viele Passagiere im Zug waren, sei nicht klar, so der Sprecher. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.