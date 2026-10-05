Reizgas in Einkaufszentrum - mehr als 30 Menschen versorgt

München (dpa/lby) - Nach einer Schlägerei unter Jugendlichen in einem Einkaufszentrum in München sind mehr als 30 Menschen wegen versprühten Reizstoffes behandelt worden. Vier von ihnen kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Die übrigen Betroffenen wurden am Einsatzort versorgt und konnten anschließend wieder gehen.

Die Auseinandersetzung ereignete sich am Freitag im Eingangsbereich des Zentrums im Stadtteil Moosach. Aus der Gruppe heraus sei Reizstoff versprüht worden, hieß es. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt.