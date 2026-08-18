Rekordsumme: Paderborn verpflichtet Ex-Bayern-Profi Vidovic

Paderborn (dpa/lnw) - Der Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den Offensivspieler Gabriel Vidovic verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom kroatischen Topklub Dinamo Zagreb und wird mit der Rückennummer 40 auflaufen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Zur Vertragslaufzeit machten die Paderborner keine Angaben.

Medienberichten zufolge zahlen die Ostwestfalen eine Rekordablösesumme von rund drei Millionen Euro an Dinamo Zagreb. «Wir freuen uns sehr, dass sich Gabriel für unseren SCP07 entschieden hat. Seine bisherige sportliche Vita spricht für sich», sagte Paderborns Sportgeschäftsführer Sebastian Lange. «Er ist flexibel einsetzbar, technisch top, hat seine Stärken auch im Dribbling und im Torabschluss.»

Vidovic wurde in Augsburg geboren. In der Jugend spielte er zunächst für den FC Augsburg, ehe er im Jahr 2016 zum FC Bayern München wechselte. Beim Rekordmeister feierte er im April 2022 sein Profidebüt und kam auf acht Bundesliga-Einsätze für die Münchner. Für die zweite Mannschaft des FC Bayern erzielte er in der Saison 2021/22 in der Regionalliga 21 Tore und legte zehn Treffer auf.

Nach mehreren Leihen - unter anderem zu Dinamo Zagreb - wechselte Vidovic im Sommer 2025 fest in die kroatische Hauptstadt. In seiner Karriere wurde Vidovic insgesamt dreimal Deutscher Meister sowie in Kroatien zweimal Meister und zweimal Pokalsieger.