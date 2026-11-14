Requiem und Staatsakt: Abschied von Aiwanger

München (dpa) - Der plötzlich gestorbene bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger wird heute mit einem großen Trauerakt im Münchner Liebfrauendom gewürdigt. Um 10.30 Uhr beginnt ein Pontifikalrequiem unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx, unmittelbar gefolgt von einem Trauerstaatsakt. Dort wollen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen. Anschließend lädt Söder zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner Heimat sein.

Zu dem Trauerakt werden mehrere hundert geladene Gäste erwartet. Aber auch normale Bürger haben grundsätzlich Zugang zur Frauenkirche - laut Erzbischöflichem Ordinariat gibt es insgesamt Platz für bis zu 1.100 Menschen.

«Ein Mann des Volkes»

Der bayerische Freie-Wähler-Generalsekretär Hans Martin Grötsch sagte, es sei im Sinne Aiwangers, dass eine Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten auch ohne persönliche Einladung möglich sei. «Hubert war am liebsten bei den Bürgern, er war ein Mann des Volkes.» Deswegen sei es eine Selbstverständlichkeit, dass auch Nicht-Geladene Abschied nehmen könnten.

Unklar ist aber, ob der Platz am Ende reicht: Viele Freie Wähler beispielsweise wollen nach Parteiangaben teils mit Bussen in die Landeshauptstadt fahren. Die gesamte Trauerfeier wird auch live im Bayerischen Fernsehen übertragen. Vor der Kirche wollen auch Gebirgsschützen, Jagdhornbläser und Böllerschützen Aiwanger die letzte Ehre erweisen - auch mit mehreren Böllerschüssen.

Aiwanger, der Bundes- und Landeschef der Freien Wähler war, war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Aiwanger hinterlässt seine Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), und zwei Söhne.