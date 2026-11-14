Wolfsburgs Frauen fordern im Spitzenspiel den FC Bayern

Wolfsburg (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen im Bundesliga-Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg ihre Erfolgsserie ausbauen. Der Doublegewinner ist seit 51 Partien im Oberhaus ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es am 12. Oktober 2024 mit dem 0:2 in Wolfsburg.

Vor dem Duell der beiden Dauerrivalen am Samstag (17.55 Uhr/ARD-Livestream, DAZN und MagentaSport) haben die bisher verlustpunktfreien Münchnerinnen drei Zähler Vorsprung auf den VfL. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen im August im Supercup hatte sich der FC Bayern klar mit 3:0 durchgesetzt.

In der Partie kommt es auch zum Duell der beiden Top-Scorerinnen der Liga: Die Niederländerin Ella Peddemors führt die Torjägerliste mit elf Treffern für Wolfsburg an, kann zudem drei Assists vorweisen. Bayerns deutsche Nationalstürmerin Klara Bühl kommt bisher auf sechs Tore und fünf Vorlagen.