Rettung auf dem Bodensee: Motorboot kentert bei Hilfsaktion

Konstanz (dpa) - Beim Versuch ein manövrierunfähiges Segelboot auf dem Bodensee abzuschleppen, ist ein Motorboot gekentert. Laut einer Sprecherin der Wasserschutzpolizei sei dabei eine Person von dem Motorboot am Montag bei Konstanz ins Wasser gefallen. Die Feuerwehr sprach von mehreren Menschen im Wasser. Beamte der Wasserschutzpolizei retteten die Schiffbrüchigen und brachten sie auf ein Polizeiboot.

Das Segelboot hatte zuvor einen Motorschaden erlitten und konnte nicht mehr weiterfahren. Segelboote haben häufig einen kleinen Motor an Bord, um sich auch bei Windstille noch fortbewegen zu können. Einsatzkräfte der DLRG schleppten das Segelboot schließlich ab.

Schwimmer der Feuerwehr kontrollierten den Angaben zufolge das gekenterte Motorboot und schleppten es in einen Hafen. Dort sei das Boot mit Hilfe eines Krans wieder aufgerichtet worden.