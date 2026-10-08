Rummenigge glaubt an Vertragsverlängerung bei Kane und Olise

München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge glaubt, dass die Offensivstars Harry Kane und Michael Olise ihre Verträge beim FC Bayern München verlängern. «Beide haben vor, lange beim FC Bayern zu bleiben», sagte der langjährige Clubchef und heutige Aufsichtsrat bei ran.de und ergänzte: «Ich hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass Harry zeitnah seinen Vertrag verlängert. Und dass Michael dann der nächste ist.»

Der deutsche Fußball-Rekordmeister spricht bereits mit Kane über eine Ausweitung seines zum Saisonende auslaufenden Kontrakts. Der Vertrag von Olise läuft noch bis 2029.

Die Angreifer sind in der Saison einmal mehr zwei der Erfolgsgaranten der Bayern. Kane (33) avancierte diese Woche darüber hinaus zum englischen Rekordnationalspieler. Olise (24) überragte in der Nations League mit vier Toren und zwei Torvorlagen in vier Partien für Frankreich, die er jeweils mitentschied.

Offensiv-Duo für Ballon d'Or nominiert

Kane und Olise sind für den Ballon d'Or als weltbeste Spieler nominiert. «Wir als FC Bayern können uns sehr glücklich schätzen, dass wir mit Harry Kane und Michael Olise gleich zwei Spieler haben, die in der näheren Auswahl für diesen Titel sind», sagte Rummenigge. «Das sind Weltklassespieler, die nicht auf den Bäumen wachsen und glücklicherweise bei uns seit einiger Zeit so große Protagonisten sind.»