Schlachtung im Anhänger? Polizei prüft Tierschutz-Verstöße

Osterhofen (dpa/lby) - Die Polizei hat bei einer Kontrolle bei Osterhofen (Landkreis Deggendorf) vier lebende und mehrere tote Schafe in einem Anhänger entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Tiere im Fahrzeug geschlachtet worden sein, sagte ein Polizeisprecher.

Das Fahrzeug mit Anhänger wurde am Sonntagabend kontrolliert. Dabei soll es sich nicht um einen Tiertransporter, sondern um einen «normalen Anhänger aus dem Baumarkt» gehandelt haben, so der Sprecher. Die Beamten fanden Teile von vermutlich drei bis vier bereits geschlachteten Schafen. Im Fahrzeug entdeckte die Polizei neben den Tierteilen auch Schlachtzubehör und Blutspuren. Nach Einschätzung der Polizei besteht der Verdacht, dass die Tiere im Fahrzeug oder während des Transports geschlachtet wurden. Dabei könnten Vorschriften zur Betäubung und Hygiene missachtet worden sein. Die genauen Umstände sind noch unklar, hieß es.

Die vier lebenden Schafe wurden in ein Tierheim gebracht, die geschlachteten Tiere stellten die Beamten sicher, um sie untersuchen zu lassen. Außerdem soll der Anhänger nicht versichert sein. Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz. Was die Verantwortlichen mit den Tieren vorhatten, ist bislang unklar. Sie hätten sich noch nicht dazu geäußert.