Schwerer Auffahrunfall - rund zehn Kilometer Stau auf A92

Pilsting (dpa/lby) - Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich ein langer Stau auf der Autobahn 92 bei Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) gebildet. Auf einer Strecke von etwa zehn Kilometern stünden die Autos in Fahrtrichtung Deggendorf, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Feuerwehr und Autobahnmeisterei leiteten den Verkehr bei Dingolfing ab.

Am Mittag war ein Autofahrer, der zuvor durch Drängeln aufgefallen war, mit seinem Fahrzeug auf einen anderen Wagen aufgefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes seien beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert worden. Die vier Insassen der beiden Autos wurden mittelschwer bis schwer verletzt.

Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Deggendorf mehrere Stunden lang gesperrt. Ein Gutachter sollte zunächst an die Unfallstelle kommen, um die Hintergründe aufzuklären. Danach sollten die Fahrzeuge geborgen werden.