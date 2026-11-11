Siebeneinhalb Jahre Haft für Schüsse auf Polizei

Ansbach (dpa) - Im Prozess um Schüsse auf ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in der Nähe des Brombachsees hat das Landgericht Ansbach zwei junge Männer zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es nach dem mit erheblichen Sicherheitsvorkehrungen abgehaltenen Verfahren als erwiesen an, dass die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer gemeinsam mit einem weiterhin flüchtigen Dritten in einer Ferienwohnung von den SEK-Beamten überrascht wurden und mit einem Auto flüchteten.

Aus dem Wagen heraus schoss während einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd einer der beiden viermal auf die Polizei. Der Schütze erhielt eine Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten, der zweite Mann ebenfalls eine Haftstrafe. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Die beiden Männer sollen in Verbindung mit der türkischen Mafiabande «Daltons» stehen und in Drogengeschäfte verstrickt sein. Es gibt Spekulationen, wonach es sich bei dem bis heute flüchtigen Dritten um einen hochrangigen Vertreter der Organisation handeln soll, dem die beiden Männer mit ihren Schüssen die Flucht ermöglichen wollten. Die mafiösen Machenschaften waren allerdings nicht Gegenstand des Ansbacher Prozesses. Deswegen läuft ein weiteres Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.