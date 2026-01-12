 Zum Hauptinhalt springen
Menü

Teilen:

KI-Tools:

Skifahrer kollidiert mit 19-Jähriger – schwere Verletzungen

Bei einem Zusammenstoß in einem Allgäuer Skigebiet wird eine 19-Jährige schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen einen 28-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

ANTENNE BAYERN ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG ANTENNE BAYERN Logo
Rettungshubschrauber über Skigebiet Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Blaibach (dpa/lby) - Eine 19-jährige Skifahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem weiteren Skifahrer im Landkreis Oberallgäu schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war in dem Skigebiet bei Blaibach kurz abseits der Piste unterwegs gewesen. Dann sei er über einen Hügel zurück auf die Piste gefahren und dabei mit der 19-Jährigen zusammengestoßen. 

Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau nach dem Vorfall am Sonntag ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der 28-Jährige war laut Polizei kurz bewusstlos, blieb sonst aber unverletzt. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:260112-930-534358/1