Skifahrer kollidiert mit 19-Jähriger – schwere Verletzungen

Blaibach (dpa/lby) - Eine 19-jährige Skifahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem weiteren Skifahrer im Landkreis Oberallgäu schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war in dem Skigebiet bei Blaibach kurz abseits der Piste unterwegs gewesen. Dann sei er über einen Hügel zurück auf die Piste gefahren und dabei mit der 19-Jährigen zusammengestoßen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau nach dem Vorfall am Sonntag ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der 28-Jährige war laut Polizei kurz bewusstlos, blieb sonst aber unverletzt. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.