Söder tanzt mit Grundschülern in den Tag

München (dpa/lby) - Work-out und Tanzeinlage mit «Timi Tiger»: Rund eine Woche vor dem landesweiten Präventionstag am 12. Oktober hat Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam mit Gesundheitsministerin Judith Gerlach (beide CSU) und Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) den Tag mit Münchner Grundschülerinnen und Grundschülern ungewohnt sportlich begonnen. An der Grundschule Margarethe-Danzi-Straße machten sich die drei Gäste ein Bild davon, wie Gesundheitsförderung in den Schulalltag integriert werden kann.

Work-out mit Bayerns Ministerpräsident Söder

Auf dem Plan standen mehrere Mitmach-Stationen, an denen sich die drei «Ehrengäste», wie sie begrüßt wurden, auch aktiv beteiligten. «Es ist wichtig, Gesundheitsbewusstsein und -prävention fest im Schulalltag zu verankern, denn wer früh beginnt, profitiert ein Leben lang», sagte Söder. Nach den sportlichen Aktivitäten stand dann das Thema gesunde Ernährung im Fokus.

Fast 400 Veranstaltungen in ganz Bayern am 12. Oktober

Der bayerische Präventionstag soll für einen gesunden und bewussten Lebensstil in der Gesellschaft werben. 2025 feierte dieser an den bayerischen Schulen Premiere. In diesem Jahr sind nun alle Menschen im Freistaat dazu aufgerufen, sich an der Gesundheitsförderung zu beteiligen. Nach Angaben von Gerlach sind landesweit bereits fast 400 Veranstaltungen angemeldet. «Wir können nicht jede Krankheit verhindern - aber wir können viel dafür tun, bestimmte Risiken zu senken. Wichtige Bausteine dafür sind etwa regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und die Wahrnehmung von Angeboten zur Vorsorge und Früherkennung», betonte sie.

«Gesundheit ist das Entscheidende für eine gute Entwicklung der Kinder. Gesunde Kinder sind glückliche Kinder», erklärte Kultusministerin Anna Stolz. «Und deswegen können wir nicht früh genug anfangen, dass Kinder Freude an Bewegung haben und dass sie ein Bewusstsein entwickeln, was gesunde Lebensmittel sind:»