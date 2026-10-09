Sonne und Regen teilen sich das Wochenende

München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern können sich auf ein wettermäßig durchwachsenes Wochenende einstellen. Regen und Sonnenphasen werden sich abwechseln, wobei insbesondere der Samstag ungemütlich wird.

Der Freitag startet örtlich mit Nebelfeldern, danach soll das Wetter zunächst freundlich werden. Doch im Laufe des Tages werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wolken aufziehen, die dann Regen bringen. Die Höchsttemperaturen liegen der Prognose zufolge zwischen 11 und 17 Grad.

Am Samstag sinken die Temperaturen etwas - und fast überall ist ein Regenschirm ratsam. Es werde viele Wolken und verbreitet Regen geben, so die Meteorologen. Am Nachmittag erwarten sie aber wenigstens in einigen Gegenden Auflockerungen mit Regenpausen.

Für Sonntag ist dann wieder ein Regen-Sonne-Mix angekündigt, bei dem es laut DWD etwas trockener werden dürfte. Die Temperaturen sollen dann zwischen 10 und 16 Grad liegen.